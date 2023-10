French Tech Central – Banque de France x BPI – Financement Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, 9 novembre 2023, Le Bourget-du-Lac.

Un atelier French Tech Central

Intervenants : BPI – Banque de France

Avec le témoignage d’Héliup, start-up française qui développe et commercialise des panneaux solaires légers et durables dédiés aux grandes toitures notamment des bâtiments tertiaires et industriels.

Cette nouvelle masterclass French Tech Central s’adresse aux porteurs de projets innovants en émergence ou en croissance qui souhaitent mieux comprendre les dessous du système de financement et de la cotation bancaire pour assurer le démarrage et la pérennité de leur entreprise.

Nous tenterons de répondre ensemble à la question « Comment et quand approcher les banques pour augmenter ses chances d’obtenir du financement ? » à travers 4 interventions complémentaires :

Dans une 1e partie, la directrice de la Banque de France en Savoie, Lise Gandrille-Talarico, décryptera le contexte économique et partagera quelques clés pour instaurer une relation de confiance avec son banquier.

Dans la 2e partie, le chargé d’affaires BPI qui couvre notre territoire, Saber Kerd reviendra sur les étapes essentielles du financement des 1e années et dévoilera les meilleures pratiques pour monter un dossier BPI.

Dans la 3e partie, le responsable administratif et financier de la startup Héliup, Laurent Prieur, nous offrira son témoignage après 2 ans de R&D et près de 10 millions d’euros levés récemment.

Dans la 4e partie, la correspondante startup de la Banque de France pour la Savoie, Véronique Milli, expliquera le système de cotation bancaire et son impact sur les startup.

L’évènement se veut hautement interactif, nous garderons environ 30 minutes de temps d’échanges, préparez vos questions pour nos intervenants !

A noter :

Cet évènement s’inscrit dans le programme French Tech Central. Le programme French Tech Central, lancé en 2017, vise à faciliter l’accès de toutes les start-ups aux principaux services publics sur leur territoire, utiles à leur quotidien et à leur croissance, dans le but d’identifier leurs besoins spécifiques et d’assurer une réponse coordonnée entre acteurs publics.

Jeudi 9 Novembre

12h-13h30

1e étage, Pôle entrepreneuriat, Savoie Technolac

15 places disponibles

Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

