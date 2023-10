Expert en Résidence Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’Évènement: Le Bourget-du-Lac

Savoie Expert en Résidence Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, 9 novembre 2023, Le Bourget-du-Lac. Expert en Résidence Jeudi 9 novembre, 09h00 Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Sur inscription Prenez rendez-vous avec nous #savethedate ! Vous êtes #porteurdeprojet ou #entrepreuneur ?

Alors, venez nous rencontrer lors des permanences du Pôle entrepreneuriat, organisées par l’Incubateur Savoie Technolac. L’occasion aussi de faire connaissance avec notre nouvelle directrice Sophie Dudot Prenez rendez-vous : Sophie Dudot – sophie.dudot@ftalps.com – 07 80 96 87 45 14 experts sont à votre disposition, n’hésitez pas à vous inscrire :

1’Pulser

iBecome

Groupe Aivazian-Moreau – Novaimo

THIERRY NYA-ID

CERFRANCE DES SAVOIE

Savoie Mont Blanc Angels – SAMBA

Cluster Montagne

La French Tech Alpes – Chambéry

SoluCir

Arts et Métiers ParisTech – École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – institut Chambéry Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.incubateur-savoietechnolac.com/les-experts-en-residence-9-novembre/ »}] [{« link »: « mailto:sophie.dudot@ftalps.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T12:00:00+01:00

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T12:00:00+01:00 networking Détails Catégories d’Évènement: Le Bourget-du-Lac, Savoie Autres Lieu Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Adresse Savoie Technolac Ville Le Bourget-du-Lac Departement Savoie Lieu Ville Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac latitude longitude 45.643431;5.867317

Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bourget-du-lac/