Permanences du Pôle Entrepreneuriat Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, 5 octobre 2023, Le Bourget-du-Lac.

Bienvenue aux Permanences du Pôle Entrepreneuriat !

Cette matinée dédiée au partage et aux échanges de conseils entre start-up / porteurs de projets et experts est co-organisée par le Village by CA des Savoie x L’Incubateur Savoie Technolac.

➡️​Rendez-vous le jeudi 5 octobre de 8h30 à 12h30.

/! A ne pas manquer !

Pour vous inscrire et choisir les experts avec qui vous voulez échanger, c’est ICI > https://server.matchmaking-studio.com/fr/permanences102023/

Lors de cette matinée, 14 experts seront à votre disposition :

• Un expert-comptable – Mazars

• Un avocat – Fidal

• Un expert en propriété intellectuelle – IP TRUST

• Une agence de communication – iBecome

• Un banquier – Crédit Agricole des Savoie

• Les Business Angels de Savoie Mont Blanc Angels – SAMBA

• Un bureau d’étude – NYA-ID

• Un expert en financement de l’innovation – Sogedev

• Le Réseau Entreprendre Savoie

• Un acteur de la sous-traitance industrielle – ADTP

• L’antenne CitéLab Grand Lac

• La French Tech Alpes – Chambéry – Sophie Dudot

• Le pôle Création d’Entreprises de la CCI Savoie

• Un consultant en Intelligence Artificielle – Haiclor Consulting

Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T08:30:00+02:00 – 2023-10-05T12:30:00+02:00

Entrepreneuriat savoie