Atelier 2tonnes : atelier immersif pour explorer le futur et agir ensemble Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, 31 mars 2023, Le Bourget-du-Lac. Atelier 2tonnes : atelier immersif pour explorer le futur et agir ensemble Vendredi 31 mars, 08h30 Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Sur inscription ? Et si on vous disait qu’en 3h (et quelques voyages dans le futur) on pourrait arriver à un monde neutre en carbone, ça vous intéresse? ??‍?‍?? C’est ce que nous comptons faire avec 15 autres personnes volontaires pendant l’atelier 2tonnes animé par Juliette Jannes de Rong Yi Solutions, du vendredi 31 Mars de 8H30 à 11H30 au pôle incubateur Savoie Technolac ✌️ L’atelier 2tonnes est un serious game qui vous emmène jusqu’en 2050 afin de réduire votre empreinte carbone personnelle ainsi que celle de tous les Français! ? Mais pourquoi 2tonnes?

2tonnes (de CO2e) est la quantité de gaz à effet de serre que chacun peut émettre en 2050 durant toute une année dans un monde où l’on maintient le réchauffement climatique à 1,5°C maximum de façon à respecter les engagements de l’Accord de Paris de 2015. ? Parce que savoir comment agir et découvrir les ordres de grandeurs est indispensable si l’on veut arriver à notre objectif, durant l’atelier, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et aurez le choix entre plusieurs actions individuelles ET collectives (et oui, car les deux types d’actions sont très importants!) afin de construire un scénario de transition pour limiter le changement climatique. ? Maintenant que vous savez tout cela, je vous invite officiellement à venir participer à l’atelier que j’organise pour œuvrer ensemble et imaginer un futur désirable ensemble! Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

