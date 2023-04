Pass Talents Energies Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

Pass Talents Energies Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, 19 mars 2023, Le Bourget-du-Lac. Pass Talents Energies 20 mars – 12 mai Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Candidatez jusqu’au 12 mai sur passtalentsenergies.com Permettre aux entrepreneur.e.s engagé.e.s dans les enjeux énergétiques de demain, de structurer, sécuriser et accélérer leur projet innovant APPEL À CANDIDATURE ouvert du 20 mars au 12 mai 2023 Vous êtes porteur.e.s de projets, étudiant.e.s, entrepreneur.e.s, intrapreneur.e.s ?

Vous avez une solution innovante pour impacter nos modes de production, gestion et utilisation des ressources énergétiques Le Pass Talents Énergies accompagne les talents de toute la France dans le développement de leur projet innovant grâce à 2 bootcamps : coaching individuel & collectif

ateliers d’experts

business meeting

rencontres d’entrepreneurs Candidatez jusqu’au 12 mai sur passtalentsenergies.com ——————————- Opéré par La French Tech Alpes – Chambéry & Incubateur Savoie Technolac de Chambéry-Grand Lac économie Avec le soutien de EDF Une Rivière Un Territoire , Arts et Métiers – Institut de Chambéry, INES – Institut National de l’Energie Solaire, Tenerrdis Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://passtalentsenergies.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

