La French Tech in the Alps de Chambéry vous propose un atelier animé par Marie Prevost de La Fabrique à Neurones Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le syndrome de l’imposteur est ce qu’on ressent tous quand on est en phase d’apprentissage ou d’adaptation : nouveau job, nouvelle formation, nouvelle équipe.

Cet atelier vous propose d’explorer d’où vient ce syndrôme, comment il se manifeste (procrastination chez les uns, surmenage chez les autres) et comment le combattre pour être à l’aise dans sa vie pro.

On rentrera un petit peu dans le cerveau pour explorer certains comportements, et on fera une ou deux activités collectives pour explorer ces notions concrètement.

2023-02-16T11:30:00+01:00

2023-02-16T13:30:00+01:00

