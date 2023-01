L’URSSAF et ses outils au service des entrepreneurs Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’Évènement: Le Bourget-du-Lac

Inscription gratuite mais obligatoire

Masterclasse French Tech Central Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes L’URSSAF est souvent soit décrié soit mal connu…

Cette masterclasse vous apprendra à voir ce service public comme un outil : quels services aux entrepreneurs se cachent derrière cet organisme et comment fonctionne-t-il quels dispositifs existent quand l’entreprise est en difficulté Incubateur Savoie Technolac – Pôle Entrepreneuriat

Jeudi 2 février – 11h30-13h30 Cet événement est organisé dans le cadre de French Tech Central : un dispositif de La French Tech pour favoriser l’accompagnement des startups par les services publics et répondre aux besoins concrets des entrepreneurs

