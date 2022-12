E-Diot Party Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

E-Diot Party
Jeudi 19 janvier 2023, 18h00
Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac

Speed-meeting & dîner entre adhérents
Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac
Savoie Technolac
Le Bourget-du-Lac 73370
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Pour que l'année 2023 soit riche de collaborations, d'échanges, de partages et d'innovations, nous vous avons concocté une soirée à notre image : des produits locaux, un moment convivial et vous !

2023-01-19T18:00:00+01:00

2023-01-19T21:00:00+01:00

