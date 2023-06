Seul.e ou en équipe, relève le défi ! Pole Enfance Jeunesse Chauffailles, 31 juillet 2023, Chauffailles.

Seul.e ou en équipe, relève le défi ! 31 juillet – 4 août Pole Enfance Jeunesse

Les mots d’ordre de cette semaine, s’amuser et donner le meilleur de soi-même pour relever les multiples défis.

Au programme : voile, mini golf, accrobranche, tir laser, baignades ainsi que des épreuves concotées par l’équipe.

Pole Enfance Jeunesse 6 rue Louis Martin 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

sport défis