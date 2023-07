Il n’en restera qu’un ! Pole Enfance Jeunesse Chauffailles, 24 juillet 2023, Chauffailles.

Il n’en restera qu’un ! 24 – 28 juillet Pole Enfance Jeunesse BSB 150 € QF< 500 € 170 € QF >500 € / HORS BSB 200 € QF<500 € 220 € QF>500 €

Une semaine entre jeunes accompagnés par deux animatrices diplômées BAFA au bord du lac de Cublize. Le groupe constitué de 16 jeunes sera hébergé au point jeunes de Cublize. Le but de séjour est de découvrir et ou d’approfondir ses connaissances par le biais de différents supports. les jeunes pourront s’initier à différents sports en profitant des animations misent en place par Rhône Vacances encadrées par des animateurs de l’association. Les initiations nautiques seront encadrées par nos animateurs et des animateurs de la base nautique diplômés. Chaque jours les jeunes devront seul ou en équipe relever différents défis pour marquer des points et espérer monter sur le podium. Les défis pourront être sportifs mais aussi culinaires, défis d’agilités, de cohésion, de connaissances, sur le thème artistique le but étant que chaque jeune puisse trouver un domaine de compétence qu’il maîtrise pour partager son savoir avec les autres jeunes. Ce séjour a pour valeur la cohésion, le partage, la bienveillance et le respect.

