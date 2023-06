Objectif spectacle Pole Enfance Jeunesse Chauffailles, 17 juillet 2023, Chauffailles.

Objectif spectacle 17 – 21 juillet Pole Enfance Jeunesse

5 jours pour construire un spectacle à partir de ce que savent déjà faire les enfants.

Une animatrice spécialiste des arts du cirque proposera des ateliers d’initiation au jonglage acrobaties…

Il y aura aussi des moments pour « prendre le temps » : piscine, papotte et jeux divers au programme…

Pour les accompagnants, rendez-vous le vendredi pour voir les enfants sur scène.

Pole Enfance Jeunesse 6 rue Louis Martin 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

cirque spectacle