Les émotions, ça fait POP! Pôle Enfance du Rouillacais, 18 mars 2023, Rouillac.

Les émotions, ça fait POP! Samedi 18 mars, 10h00 Pôle Enfance du Rouillacais

Initiation gratuite aux signes bébés, déambulation photo et animation ludique et participative sur le thème des émotions signées.

Pôle Enfance du Rouillacais 283, Avenue Paul Ricard 16170 ROUILLAC Rouillac Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

Cette année encore le Relais Petite Enfance de Rouillac

participe à la Semaine Nationale de la Petite Enfance (SNPE).

Nous vous invitons donc à une matinée haute en couleurs le

samedi 18 mars 2023 pour l’ouverture de la SNPE. Le thème

de cette année s’intitule « Pop, explorer l’extraordinaire dans

le quotidien ». Et quoi de plus ordinairement extraordinaire

que les émotions dans le quotidien des parents, des

professionnelles et des enfants ? Cet événement sera

l’occasion de mettre en valeur le travail de vos assistantes

maternelles qui se sont formées de novembre 2022 à mars

2023 à la langue des signes bébés. Il s’agit d’une

communication corporelle et gestuelle qui encourage la parole

et apaise les émotions. Intuitive et facile à intégrer dans votre

quotidien de parents, nous vous proposons de la découvrir

lors d’un atelier d’initiation gratuit puis de partager un

moment festif avec vos enfants et leurs assistantes

maternelles.



