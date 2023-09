Visite d’une architecture contemporaine respectueuse de son environnement Pôle enfance Bonnétage Catégories d’Évènement: Bonnétage

Doubs Visite d’une architecture contemporaine respectueuse de son environnement Pôle enfance Bonnétage, 14 octobre 2023, Bonnétage. Visite d’une architecture contemporaine respectueuse de son environnement Samedi 14 octobre, 14h00 Pôle enfance Visite gratuite. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous adresser à la mairie de Bonnétage. Dans le cadre de la journée d’inauguration de son Pôle Enfance, la municipalité de Bonnétage propose au grand public une visite du bâtiment, qui s’inscrit dans une démarche de réflexion et de respect des principes de construction écologiques : insertion paysagère, utilisation du matériau bois, toiture végétalisée, rêvetements perméables pour le parking… Venez découvrir ce bâtiment contemporain s’inscrivant avec harmonie au milieu du village et agréable à vivre. Pôle enfance Rue du Grand Communal 25210 BONNETAGE Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 68 91 61 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@bonnetage.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

