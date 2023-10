Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture Pôle enfance Airvault, 25 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Vendez vos vêtements, jeux et jouets, articles de puériculture ou profitez de bonnes affaires ! Le groupe les 4 saisons organise une bourse jouets, vêtements et puériculture de 9 h à 15 h au Pôle Enfance à Airvault. Inscriptions vendeurs au 05 49 64 73 10. Droit de table (1m20) = 3 €..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Pôle enfance Rue de la Chaperonnière

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sell your clothes, games and toys, childcare articles or take advantage of bargains! The 4 Seasons group is organizing a toy, clothing and childcare market from 9 a.m. to 3 p.m. at the Pôle Enfance in Airvault. Vendor registration on 05 49 64 73 10. Table fee (1m20) = 3 ?.

Vende tu ropa, juegos y juguetes, artículos de puericultura o aprovecha las gangas El grupo 4 Seasons organiza un mercadillo de juguetes, ropa y artículos de puericultura de 9 a 15 h en el Pôle Enfance de Airvault. Inscripción de vendedores en el 05 49 64 73 10. Precio de la mesa (1m20) = 3?

Verkaufen Sie Ihre Kleidung, Spiele und Spielsachen, Babyartikel oder profitieren Sie von Schnäppchen! Die Gruppe Les 4 saisons organisiert von 9 bis 15 Uhr im Pôle Enfance in Airvault eine Spielzeug-, Kleider- und Babyartikelbörse. Einschreibungen für Verkäufer unter 05 49 64 73 10. Tischgebühr (1m20) = 3 ?

Mise à jour le 2023-10-19 par CC Airvaudais Val du Thouet