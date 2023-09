Présentation des formations dans le secteur du BTP pole emploi Saint Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

Présentation des formations dans le secteur du BTP

Mardi 10 octobre, 14h00
pole emploi Saint Vincent de Tyrosse

sur inscription sur mesevenementsemploi.pole-emploi.fr

– Présentation de l'offre de formations financées par la région Nouvelle Aquitaine dans le secteur du BTP,

– Présentation du secteur BTP dans les Landes

– Proposition de passer les exercices de recrutement par simulation propres aux métiers du BTP

2023-10-10T14:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

