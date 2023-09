Réunion d’informations collectives VAE à ROYAN Pôle Emploi Royan Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Réunion d’informations collectives VAE à ROYAN Pôle Emploi Royan Royan, 13 octobre 2023, Royan. Réunion d’informations collectives VAE à ROYAN 13 octobre et 8 décembre Pôle Emploi Royan sur inscription Au programme, des infos pour :

– faire reconnaitre son expérience

– faire valider ses compétences

– accéderà un niveaude qualification supérieur

– Obtenir un certificat, un titre ou un diplôme Pôle Emploi Royan Rue Port Royal 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « groupementsolidairevae@cidff17.oorg »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671779879 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:30:00+02:00

2023-12-08T13:30:00+01:00 – 2023-12-08T15:30:00+01:00 VAE Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Pôle Emploi Royan Adresse Rue Port Royal 17200 Royan Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Pôle Emploi Royan Royan latitude longitude 45.632908;-1.019901

Pôle Emploi Royan Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/