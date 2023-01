Prestation des offres de services Autonomy sur le secteurs des services à la personne Pôle emploi Plaisir Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Prestation des offres de services Autonomy sur le secteurs des services à la personne Pôle emploi Plaisir, 23 janvier 2023, Plaisir. Prestation des offres de services Autonomy sur le secteurs des services à la personne 23 janvier et 6 février Pôle emploi Plaisir

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Réunion d’information au Pole emploi de Plaisir pour une durée d’ 1 heure environ. Pôle emploi Plaisir 1416 Bd Léon Blum, 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Présentation des offres de services de l’Agence Autonomy sur le secteur des services à la personne

Pré-requis de participation : Savoir lire, écrire, compter en français Avoir une bonne capacité d’adaptation Etre bienveillant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T09:00:00+01:00

2023-02-06T10:30:00+01:00

