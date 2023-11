Cet évènement est passé #SOS nounou Pôle emploi Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans #SOS nounou Pôle emploi Orléans, 20 novembre 2023, Orléans. #SOS nounou Lundi 20 novembre, 09h30 Pôle emploi Sur inscription par un conseiller Pôle emploi Présentation des solutions de garde d’enfants et rencontre avec de potentiels futur(es) assistant(es) maternel(les) ; présentation des aides financières (complément du mode de garde) pour lever les freins à l’emploi.

Porteurs : Pôle emploi Orléans Nord.

Partenaires : CAF ; PAJemploi ; Relais assistantes maternelles de Fleury les Aubrais et Orléans. Pôle emploi 8 avenue du Général Patton, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T09:30:00+01:00 – 2023-11-20T11:30:00+01:00

2023-11-20T09:30:00+01:00 – 2023-11-20T11:30:00+01:00 assistante maternelle demandeur emploi Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Pôle emploi Adresse 8 avenue du Général Patton, Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Pôle emploi Orléans latitude longitude 47.915624;1.901561

Pôle emploi Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/