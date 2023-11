Notre QPV au cœur des recrutements Pôle Emploi Nogent-le-Rotrou Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Notre QPV au cœur des recrutements Pôle Emploi Nogent-le-Rotrou, 5 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou. Notre QPV au cœur des recrutements Mardi 5 décembre, 14h00 Pôle Emploi Présentation des emplois francs ainsi que des AFPR/POE/AFEST suivis d’un job dating avec 4 à 5 entreprises ciblées et sensibilisées au public

Enjeu de l’action/suite : satisfaire le recrutement de postes non qualifiés Pôle Emploi 50 rue Emile Gohon 28400 Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

emplois francs recrutement

