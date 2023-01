Forum Emploi et Formation des métiers du numérique Pôle Emploi Guyancourt Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines

Forum Emploi et Formation des métiers du numérique Pôle Emploi Guyancourt, 26 janvier 2023, Guyancourt. Forum Emploi et Formation des métiers du numérique Jeudi 26 janvier, 13h30 Pôle Emploi Guyancourt

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Par Sqycub et Pôle Emploi Pôle Emploi Guyancourt 3 avenue du 8 mai 1945, guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Au programme : Venez rencontrer les entreprises yvelinoises du secteur du numérique Participez aux JobDatings Découvrez les offres de formation Testez les casques de réalité virtuelle Pré-requis de participation Avoir une appétence pour le numérique Etre curieux(se)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T13:30:00+01:00

2023-01-26T17:00:00+01:00

