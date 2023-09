En avant vers l’agriculture Pôle emploi de TULLE Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle En avant vers l’agriculture Pôle emploi de TULLE Tulle, 19 septembre 2023, Tulle. En avant vers l’agriculture Mardi 19 septembre, 09h00 Pôle emploi de TULLE sur inscription Découvrez notre matinée dédiée à l’agriculture, un secteur qui forme et recrute ! – Rencontre avec le GEIQ Agri : échange métiers et opportunités de recrutement – Rencontre avec le CFPPA de Naves : découverte des formations financées et rémunérées – Rencontre avec l’ ADEAR : se former avant de s’installer Pôle emploi de TULLE Rue du 9 Juin 1944 Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:00:00+02:00 – 2023-09-19T12:00:00+02:00 agriculture formation

