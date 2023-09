Se former, pourquoi pas ? Pôle emploi de TULLE Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle Se former, pourquoi pas ? Pôle emploi de TULLE Tulle, 18 septembre 2023, Tulle. Se former, pourquoi pas ? Lundi 18 septembre, 09h30 Pôle emploi de TULLE sur inscription Réfléchir à l’éventualité d’une formation :

Comment saisir les opportunités du territoire ? Où trouver les informations ? Quels sont les aspects financiers ? Ce qu’il est important de prendre en compte… Pôle emploi de TULLE Rue du 9 Juin 1944 Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T09:30:00+02:00 – 2023-09-18T12:30:00+02:00

2023-09-18T09:30:00+02:00 – 2023-09-18T12:30:00+02:00 formation financement Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Tulle Autres Lieu Pôle emploi de TULLE Adresse Rue du 9 Juin 1944 Ville Tulle Departement Corrèze Lieu Ville Pôle emploi de TULLE Tulle latitude longitude 45.261344;1.749462

Pôle emploi de TULLE Tulle Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tulle/