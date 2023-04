Présence au Forum sur la mobilité internationale Pôle emploi de Brive Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Présence au Forum sur la mobilité internationale Pôle emploi de Brive, 10 mai 2023, Brive-la-Gaillarde. Présence au Forum sur la mobilité internationale Mercredi 10 mai, 13h30 Pôle emploi de Brive Entrée libre Forum ouvert à toutes et tous : demandeurs d’emploi, scolaires/étudiants, entreprises, associations, salariés, élus locaux… Venez découvrir toutes les possibilités de partir à l’étranger: jobs d’été, emplois, alternance, immersions professionnelles, formations, stages, volontariats, chantiers internationaux, échanges, jumelages.. Pôle emploi de Brive Rue Ernest Comté, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Rivet Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T13:30:00+02:00 – 2023-05-10T16:30:00+02:00

