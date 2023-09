Balade accompagnée – Maison et bioclimatisme Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, 14 octobre 2023, Les Eyzies.

Cette année encore, le pôle d’interprétation de la Préhistoire participe aux Journées nationales de l’architecture, organisées par le ministère de la Culture du 13 au 15 octobre 2023, sur la thématique « architecture et transition écologique ».

Le développement durable, la sobriété énergétique et l’harmonie avec l’environnement sont en effet des préoccupations architecturales actuelles.

Comment intégrer les principes du bioclimatisme dans les constructions neuves ou les projets de rénovation ? L’orientation, le choix des matériaux, l’isolation… des professionnels seront présents pour vous informer sur les recommandations utiles pour construire ou rénover votre habitat.

Cet événement est organisé en partenariat avec Sapiens Architectes, la communauté de communes de la Vallée de l’Homme, la commune de Valojoulx et Périgord Noir Rénov’.

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 10 rue du moulin, 24620 Les Eyzies Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 06 97. http://www.pole-prehistoire.com [{« type »: « email », « value »: « contact@pole-prehistoire.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 06 06 97 »}] Le pôle d’interprétation de la Préhistoire est un espace de découverte de la préhistoire situé au cœur du Grand Site de France de la Vallée de la Vézère en Dordogne, une zone riche en sites archéologiques et préhistoriques d’une concentration exceptionnelle, ainsi qu’en un environnement naturel et paysager remarquable.

Il propose une première approche de la Préhistoire, une plateforme d’information et d’orientation touristique, des expositions temporaires à caractère culturel, artistique et éducatif, des ateliers liés aux sciences de l’archéologie, ainsi qu’une médiathèque permettant la consultation de plusieurs milliers d’ouvrages, de revues et de DVD. De nombreuses ressources numériques tout public sont également disponibles en libre accès sur place et sur son site internet. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

