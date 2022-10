Le Faré du Lycée – découvrez la mention Innovation sociale du Prix National de la Construction Bois 2022 Pôle d’Excellence rurale de Coconi Coconi Catégorie d’évènement: Coconi

Journées nationales de l’architecture Pôle d’Excellence rurale de Coconi route nationale coconi Coconi 97670 Mayotte [{« link »: « https://www.panoramabois.fr/projets/7021 »}, {« link »: « https://www.prixnational-boisconstruction.org/ »}] Découvrez la Mention Innovation Sociale du Prix National de la Construction Bois 2022 ! Acte pionnier du futur lycée des métiers du bâtiment de Longoni, dans l’archipel de Mayotte, « Le Faré du Lycée » est un espace de convivialité et de travail qui reflète et accompagne l’avancement du projet global.

Volume extérieur couvert accueillant aussi bien des activités musicales, des ateliers participatifs, des réunions de travail que la fabrication de briques de terre, en dehors des plages d’occupation planifiées il est un lieu public qui rassemble les habitant du territoire.

Construction exemplaire d’un point de vue environnemental, « Le Faré du Lycée » démontre les vertus de l’emploi et du réemploi de matériaux locaux biosourcés dans un bâtiment public : poteau poutre en pin sylvestre pour la charpente, brique de terre comprimée pour remplir les murs à ossature bois, bois courant issu de la déconstruction de corps de fermes pour certains éléments de structure ou encore ventilation naturelle grâce à des feuilles de coco tressées.

L’ouvrage, fruit de la collaboration entre un collectif belge et une entreprise mahoraise, met en valeur les traditions, les talents et les ressources natives. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la visite du futur Lycée des Métiers du Bâtiment (planches, maquelltes, Franzines, diffusions de vidéos et photos) En savoir plus sur la réalisation : https://www.panoramabois.fr/projets/7021

Découvrir le Prix National de la Construction Bois : https://www.prixnational-boisconstruction.org/ Surface : 79 m²

Coût total : 60 175 € HT Adresse : Pôle d’Excellence rurale de Coconi – ROUTE NATIONALE 2, 97670 COCONI

