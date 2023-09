TOURNÉE GOOGLE ATELIERS NUMERIQUES à VIC-EN-BIGORRE Pôle des Services Publics – CCAM Vic-en-Bigorre, 11 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

TOURNÉE GOOGLE ATELIERS NUMERIQUES à VIC-EN-BIGORRE Mercredi 11 octobre, 09h00 Pôle des Services Publics – CCAM Inscription obligatoire – Gratuit

Parciciper à une série de formations et bénéficiez de rendez-vous personnalisés à destination des entreprises et en particulier des commerçants et acteurs du tourisme.

Dans le cadre du partenariat 2023 entre la CCI et la Communauté de Communes Adour Madiran et en lien avec la stratégie locale de développement économique, les coachs Google et les conseillers CCI animeront, le 11 octobre 2023 de 9h à 12h30, des ateliers (par petits groupes de 5) sur différents aspects de la communication numérique des entreprises :

• Fiche établissement (Google My Business)

• Création de contenus réseaux sociaux

• Référencement naturel et publicité en ligne

• Site internet et Analyse/performance (Google Analytics)

️ Date: Mercredi 11octobre 2023

Heure: 9h – 12h

Lieu : 21 place du Corps Franc Pommiès à Vic-en-Bigorre

L’inscription est gratuite mais obligatoire via le lien suivant :

-> https://cutt.ly/3wclOtMn

Dans la mesure du possible, il vous est demandé d’apporter votre ordinateur avec vous.

Pôle des Services Publics – CCAM Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://cutt.ly/3wclOtMn »}] [{« link »: « https://cutt.ly/3wclOtMn »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

ateliers numeriques

@CCITarbes