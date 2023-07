Animation : À la rencontre des animaux nocturnes Pole des espaces naturels du Marais poitevin Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Vendée Animation : À la rencontre des animaux nocturnes Pole des espaces naturels du Marais poitevin Saint-Denis-du-Payré, 29 août 2023, Saint-Denis-du-Payré. Animation : À la rencontre des animaux nocturnes Mardi 29 août, 20h30 Pole des espaces naturels du Marais poitevin Sur réservation. Tarifs : 8 € et 6.50 € La nuit tous les oiseaux sont gris? Lors d’une balade sensorielle et ludique venez découvrir les espèces nocturnes qui habitent le village : rapaces, chauve-souris et papillons de nuit… Prévoir une lampe . Pole des espaces naturels du Marais poitevin 2 bis Rue du Huit Mai, 85580 Saint-Denis-du-Payré Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.28.41.18 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

