Vendée Jeu de piste : Le mystère des mottureaux… Pole des espaces naturels du Marais poitevin Saint-Denis-du-Payré, 17 août 2023, Saint-Denis-du-Payré. Jeu de piste : Le mystère des mottureaux… Jeudi 17 août, 10h00 Pole des espaces naturels du Marais poitevin Sur réservation. Tarifs : 8€, tarif réduit: 6.50€ Que sont ces mottes ? Comment sont-elles apparues du jour au lendemain dans ce champ ? Nous faisons appel à vous pour rétablir la vérité sur leur origine !

Jeu en équipe à partir de 10 ans. 3 km de marche dans le village à prévoir. Pole des espaces naturels du Marais poitevin 2 bis Rue du Huit Mai, 85580 Saint-Denis-du-Payré Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.28.41.18 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T10:00:00+02:00 – 2023-08-17T12:00:00+02:00

Jeu de piste Nature Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré
Age min 10 Age max 70

