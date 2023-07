Animation famille : Un abri pour les oiseaux Pole des espaces naturels du Marais poitevin Saint-Denis-du-Payré, 15 août 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Animation famille :

Un abri pour les oiseaux Mardi 15 août, 10h00 Pole des espaces naturels du Marais poitevin Sur réservation. 6 € / personne + 6 € / nichoir

Un coup de pouce pour accueillir les oiseaux dans votre jardin ? Venez leur construire un nid douillet et apprenez à mieux les connaitre.

Repartez avec votre nichoir et un petit guide technique pour tout

savoir sur l’entretien et les différents types de nichoirs.

Pole des espaces naturels du Marais poitevin 2 bis Rue du Huit Mai, 85580 Saint-Denis-du-Payré Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.28.41.18 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T10:00:00+02:00 – 2023-08-15T12:00:00+02:00

2023-08-15T10:00:00+02:00 – 2023-08-15T12:00:00+02:00

Oiseaux Nichoirs

Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré