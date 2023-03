Visite guidée au Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin Pole des espaces naturels du Marais poitevin Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Visite guidée au Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin

Ad : 6.50 €, enf : 5 €

La visite débute au Pôle des Espaces Naturels du Marais poitevin par la projection du film « Les 4 saisons de la réserve » de Philippe Garguil (18 minutes). Puis vous reprenez ensuite votre véhicule pour rejoindre la réserve distante de 2 km puis empruntez un chemin sur pilotis de 400 mètres pour accéder à l'observatoire (18 longues-vues) en toutes saisons sans équipement particulier.

Pole des espaces naturels du Marais poitevin
2 bis Rue du Huit Mai, 85580 Saint-Denis-du-Payré
Saint-Denis-du-Payré
85580 Vendée
Pays de la Loire

02.51.28.41.18
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

2023-05-02T10:30:00+02:00 – 2023-05-02T12:30:00+02:00

2023-05-19T14:00:00+02:00 – 2023-05-19T16:00:00+02:00 Observatoire Ornithologie LPO

