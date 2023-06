Conférence : « Les maçons de la Creuse : cinq siècles de migration » Pôle des énergies Bourganeuf Bourganeuf Catégories d’Évènement: BOURGANEUF

Conférence : « Les maçons de la Creuse : cinq siècles de migration »
Samedi 16 septembre, 15h30
Pôle des énergies
Gratuit. Entrée libre.

Participez à la conférence : « Les maçons de la Creuse » : cinq siècles de migration » avec trois sous parties.

Il vous sera présenté les caractéristiques de la migration. Puis sera abordée la vie de « Jean Theillard » de Fransèches en Bourgogne.

Enfin, un zoom sur la migration dans l'ex-canton de Bourganeuf sera animé par Serge Montagne, adhérent des maçons de la Creuse au pôle des énergies.

Pôle des énergies
19 route de la cascade, 23400 Bourganeuf
Bourganeuf
23400 Creuse
Nouvelle-Aquitaine

– Le transport de l’énergie,

– Le contexte d’après la Seconde Guerre mondiale,

– Le nucléaire,

– L’écologie. Vous pourrez explorer ces thèmes à travers une variété de supports tels que des panneaux explicatifs, des images et schémas, des vidéos, des maquettes interactives, des reconstitutions, des livres, des machines authentiques et des pièces mécaniques originales. En suivant le parcours général, vous pourrez acquérir une meilleure compréhension du passé, évaluer la situation actuelle et envisager l’avenir dans le domaine de l’énergie. Le bâtiment est accessible aux visiteurs en situation de handicap. Parking. WC. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

