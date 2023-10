Cet évènement est passé Des objets emblématiques et des hommes de Sciences Pôle des Énergies Bourganeuf Catégories d’Évènement: BOURGANEUF

Creuse Des objets emblématiques et des hommes de Sciences Pôle des Énergies Bourganeuf, 13 mai 2023, Bourganeuf. Des objets emblématiques et des hommes de Sciences Samedi 13 mai, 19h15, 20h30 Pôle des Énergies Sur inscription, groupes limités à 15 personnes Visite comentée sur une sélection d’objets techniques et emblématiques présentés au Pôle des Énergies, ainsi que leurs créateurs. Pôle des Énergies Route de la Cascade, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 64 39 29 https://poledesenergies.fr/ https://www.facebook.com/poledesenergies.bourganeuf [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 64 39 29 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@poledesenergies.fr »}] Le Pôle des Énergies est un lieu de démonstration et de réflexion sur les énergies renouvelables. Parking à proximité et borne de recharge pour véhicule électrique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T19:45:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00 Détails Catégories d'Évènement: BOURGANEUF, Creuse Autres Lieu Pôle des Énergies Adresse Route de la Cascade, 23400 Bourganeuf Ville Bourganeuf

