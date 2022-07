Découvrez un lieu unique de réflexion et de recherches sur la transition énergétique Pôle des Énergies Bourganeuf Catégories d’évènement: Bourganeuf

Creuse

Découvrez un lieu unique de réflexion et de recherches sur la transition énergétique Pôle des Énergies, 17 septembre 2022, Bourganeuf. Découvrez un lieu unique de réflexion et de recherches sur la transition énergétique 17 et 18 septembre Pôle des Énergies

Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personne maximum.

Venez découvrir le Pôle des énergies ! Un repère pour comprendre, un repère pour se projeter et un repère pour agir ! handicap moteur mi Pôle des Énergies 19 route de la Cascade, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine Le bâtiment est accessible aux visiteurs en situation de handicap. Parking, WC.

05 55 64 39 29 http://poledesenergies.fr Le Pôle des Énergies est un lieu unique de réflexion et de recherches partagées sur la transition énergétique. Il présente plusieurs niveaux de lecture selon 5 thématiques que vous pouvez choisir de suivre ou bien butiner à votre guise : – contexte local et historique – transport d’énergie – contexte post seconde guerre mondiale – nucléaire – écologie Le tout est illustré par des panneaux explicatifs, images et schémas, séquences vidéos, maquette ludique, reconstitution, livres, machines authentiques et pièces mécaniques originales. Le parcours général vous permettra de prendre connaissance du passé, évaluer le présent et vous projeter dans le futur ! Venez découvrir le Pôle des énergies ! Un repère pour comprendre, un repère pour se projeter et un repère pour agir ! Une visite guidée débutera à 14h30 et vous pouvez visiter librement le musée entre 15h30 et 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:30:00+02:00

2022-09-18T15:30:00+02:00 ©MM Pôle des Énergies

Détails Catégories d’évènement: Bourganeuf, Creuse Autres Lieu Pôle des Énergies Adresse 19 route de la Cascade, 23400 Bourganeuf Ville Bourganeuf Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Pôle des Énergies Bourganeuf Departement Creuse

Pôle des Énergies Bourganeuf Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourganeuf/

Découvrez un lieu unique de réflexion et de recherches sur la transition énergétique Pôle des Énergies 2022-09-17 was last modified: by Découvrez un lieu unique de réflexion et de recherches sur la transition énergétique Pôle des Énergies Pôle des Énergies 17 septembre 2022 Bourganeuf Pôle des Énergies Bourganeuf

Bourganeuf Creuse