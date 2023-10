4ème FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION Pôle de service de la Bastide Couzeix Catégories d’Évènement: Couzeix

Haute-Vienne 4ème FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION Pôle de service de la Bastide Couzeix, 9 novembre 2023, Couzeix. 4ème FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION Jeudi 9 novembre, 09h00, 14h00 Pôle de service de la Bastide 70 professionnels des différents secteurs d’activités seront présents toute la journée pour échanger avec les personnes.

ACTIVITÉS PROPOSEES :

BTP, industrie, transports et logistique, Hôtellerien nettoyage et propreté, service à la personne, aide à domicile, emploi direct, intérim, alternance, formation, apprentissage, VAE, orientaton, travai adapté, contrat d’insertion, service civique.

Le public est invité à venir avec un CV actualisé afin de candidater en direct avec les entreprises qui auront des offres. Pôle de service de la Bastide Allée Georges Seurat Limoges Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T12:00:00+01:00

