Visite libre du Musée de la Résistance en Argoat Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan, 16 septembre 2023, Saint-Connan.

Visite libre du Musée de la Résistance en Argoat 16 et 17 septembre Pôle de l’Etang-Neuf 3 € pour tous

Dans un cadre insolite, partez à la découverte de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance du département des Côtes d’Armor.

A 20 km au sud de Guingamp.

Muséographie moderne, ludique et vivante.

Pour en savoir plus :

https://www.youtube.com/watch?v=LFtnefwWywA

Pôle de l'Etang-Neuf 22480, Saint-Connan Saint-Connan 22480 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 47 17 66 http://www.etangneufbretagne.com http://www.facebook.com/PoleEtangNeufEtangEta

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=LFtnefwWywA »}] Pôle de l’Etang-Neuf : équipement culturel comprenant un atelier de peinture, une école de pêche et le musée de la Résistance en Argoat, accès en voiture par la RN12 puis RD 767 direction Corlay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée de la Résistance en Argoat