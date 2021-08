Saint-Connan Saint-Connan Côtes-d'Armor, Saint-Connan Pôle de l’Etang Neuf | Journées du Patrimoine Saint-Connan Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Connan

Pôle de l’Etang Neuf | Journées du Patrimoine Saint-Connan, 18 septembre 2021, Saint-Connan. Pôle de l’Etang Neuf | Journées du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Pôle de l’Etang Neuf Etang Neuf

Saint-Connan Côtes d’Armor Saint-Connan Journées du patrimoine.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 – Musée de la Résistance en Argoat : ouvert au public le samedi et le dimanche

de 14h à 18h. Tarif unique d’accès au musée : 3 euros. – Visite guidée « flash » du musée, suivi de l’atelier « Un objet, une histoire » : présentation d’objets à l’histoire particulière par le collectionneur du musée.

Le dimanche à 15h, 16h et 17h, uniquement sur réservation. Compris dans le billet d’entrée au musée. – Présentation au public du fonds d’archives et de quelques objets emblématiques issus des dons au musée de la Résistance en Argoat.

Intervention par Alain Quillévéré, responsable du fonds d’archives.

Le dimanche à 14h, 15h15 et 16h30, sur réservation uniquement. Entrée gratuite. – Portes ouvertes de l’atelier de peinture le samedi et le dimanche de 14h à

18h. Présentation des artistes et stages proposés durant l’année.

Démonstration de calligraphie chinoise par Sophie Deliss le samedi après-midi.

Entrée gratuite. – Ouverture de l’exposition « Entre le ciel et l’eau » de Claudia Vialaret à la galerie Livandour, en présence de l’artiste. Le samedi et dimanche après-midi, de 14h à 18h, entrée gratuite. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire pour l’accès au lieu.

Activités prévues soumises aux conditions sanitaires liées à la Covid-19.

Renseignements et réservation au 02 96 47 17 66 +33 2 96 47 17 66 Journées du patrimoine.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 – Musée de la Résistance en Argoat : ouvert au public le samedi et le dimanche

de 14h à 18h. Tarif unique d’accès au musée : 3 euros. – Visite guidée « flash » du musée, suivi de l’atelier « Un objet, une histoire » : présentation d’objets à l’histoire particulière par le collectionneur du musée.

Le dimanche à 15h, 16h et 17h, uniquement sur réservation. Compris dans le billet d’entrée au musée. – Présentation au public du fonds d’archives et de quelques objets emblématiques issus des dons au musée de la Résistance en Argoat.

Intervention par Alain Quillévéré, responsable du fonds d’archives.

Le dimanche à 14h, 15h15 et 16h30, sur réservation uniquement. Entrée gratuite. – Portes ouvertes de l’atelier de peinture le samedi et le dimanche de 14h à

18h. Présentation des artistes et stages proposés durant l’année.

Démonstration de calligraphie chinoise par Sophie Deliss le samedi après-midi.

Entrée gratuite. – Ouverture de l’exposition « Entre le ciel et l’eau » de Claudia Vialaret à la galerie Livandour, en présence de l’artiste. Le samedi et dimanche après-midi, de 14h à 18h, entrée gratuite. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire pour l’accès au lieu.

Activités prévues soumises aux conditions sanitaires liées à la Covid-19.

Renseignements et réservation au 02 96 47 17 66 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Connan Autres Lieu Saint-Connan Adresse Pôle de l'Etang Neuf Etang Neuf Ville Saint-Connan lieuville 48.41873#-3.10989