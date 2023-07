Open Lacanau Tennis (sur inscription) Pôle de l’Ardilouse Lacanau, 1 août 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Open de Lacanau Tennis tournois de non-classés à numérotés Français avec licence obligatoire.

Match tous les jours.

Jeudi 17 août finales et cocktail de clôture.

Engagement:

– 20€ pour un adulte

– 15€ pour un jeune

– 10€ par joueur en double.

2023-08-01 fin : 2023-08-17 . .

Pôle de l’Ardilouse Route du Baganais

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lacanau Tennis Open tournaments from unranked to French numbered with compulsory license.

Matches every day.

Thursday August 17 finals and closing cocktail.

Entry fee:

– 20? for an adult

– 15? for a youth

– 10? per doubles player

Torneos del Abierto de Tenis de Lacanau, desde los no puntuables hasta los numerados franceses con licencia obligatoria.

Partidos todos los días.

Jueves 17 de agosto: finales y cóctel de clausura.

Precio de la entrada

– 20? para un adulto

– 15? por joven

– 10? por jugador de dobles

Open de Lacanau Tennis Turniere von nicht klassifiziert bis nummeriert Französisch mit Pflichtlizenz.

Matches jeden Tag.

Donnerstag, 17. August Finale und Abschlusscocktail.

Teilnahmegebühr:

– 20? für einen Erwachsenen

– 15? für einen Jugendlichen

– 10? pro Spieler im Doppel

