ATELIER MOSAÏQUE avec CHRISTINE GERMAIN Pôle de l’aiguillonne Lacanau Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau

ATELIER MOSAÏQUE avec CHRISTINE GERMAIN Pôle de l’aiguillonne, 17 avril 2023, Lacanau Lacanau. Lacanau ,Gironde , Lacanau ATELIER MOSAÏQUE avec CHRISTINE GERMAIN 9 Avenue Albert François Pôle de l’aiguillonne Lacanau Gironde Pôle de l’aiguillonne 9 Avenue Albert François

2023-04-17 – 2023-04-17

Pôle de l’aiguillonne 9 Avenue Albert François

Lacanau

Gironde Lacanau . Jeune public à partir de 7 ans

TARIFS : 10€ la séance 15€ les 2 séances Jeune public à partir de 7 ans

TARIFS : 10€ la séance 15€ les 2 séances +33 6 12 79 25 76 ACL

Pôle de l’aiguillonne 9 Avenue Albert François Lacanau

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Lacanau Gironde Pôle de l'aiguillonne 9 Avenue Albert François Ville Lacanau Lacanau Departement Gironde Tarif Lieu Ville Pôle de l'aiguillonne 9 Avenue Albert François Lacanau

Lacanau Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau lacanau/

ATELIER MOSAÏQUE avec CHRISTINE GERMAIN Pôle de l’aiguillonne 2023-04-17 was last modified: by ATELIER MOSAÏQUE avec CHRISTINE GERMAIN Pôle de l’aiguillonne Lacanau 17 avril 2023 9 Avenue Albert François Pôle de l'aiguillonne Lacanau Gironde Gironde Lacanau Pôle de l'Aiguillonne Lacanau

Lacanau Lacanau Gironde