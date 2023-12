Repair Café – La Sorga Pôle de l’aiguillonne Lacanau, 20 janvier 2024, Lacanau.

Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

Un Repair Café, c’est un repère de bricoleurs (et bricoleuses), les uns chevronnés, les autres débutants mais désireux de progresser. L’objectif est de réparer des objets de toutes sortes pour leur donner une seconde vie. Derrière cette belle action, un esprit de convivialité et de solidarité puisque tout le monde se donne astuces et coup de main pour réaliser des prouesses de bricolage..

Pôle de l’aiguillonne

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par OT Médoc Atlantique