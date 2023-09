Permanance ERIP Medoc – sur inscription Pôle de l’aiguillonne Lacanau, 13 octobre 2023, Lacanau.

ERIP Médoc accueille toute personne, avec ou sans rendez-vous, qui recherche des informations sur les métiers, la formation, le recherche d’emploi, la création d’activité ou la reprise d’entreprise.

L’accueil individualisé est gratuit, libre, anonyme avec une garantie de neutralité.

L’ERIP Médoc propose également des ateliers d’aide aux choix professionnels gratuits sur inscription, des réunions d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) et un programme d’animation évolutif et établi en fonction des besoins repérés dans le Médoc..

Pôle de l’aiguillonne Rue de l’Aiguillonne

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



ERIP Médoc welcomes anyone, with or without an appointment, looking for information on careers, training, finding a job, setting up or taking over a business.

Individualized welcome is free, anonymous and guaranteed neutrality.

ERIP Médoc also offers free career choice workshops (registration required), information meetings on Validation des Acquis de l?Expérience (V.A.E.) and an evolving program of events based on needs identified in the Médoc.

ERIP Médoc da la bienvenida a cualquier persona, con o sin cita previa, que busque información sobre carreras profesionales, formación, búsqueda de empleo, creación de empresas o adquisición de empresas.

El servicio personalizado es gratuito, anónimo y neutral.

ERIP Médoc también ofrece talleres gratuitos (previa inscripción) para ayudar a las personas a elegir su carrera profesional, reuniones informativas sobre la Validación de los Acervos de la Experiencia (V.A.E.) y un programa de actos que puede adaptarse a las necesidades de Médoc.

ERIP Médoc empfängt alle Personen mit oder ohne Termin, die Informationen über Berufe, Ausbildung, Arbeitssuche, Existenzgründung oder Unternehmensübernahme suchen.

Die individuelle Betreuung ist kostenlos, frei, anonym und garantiert neutral.

Das ERIP Médoc bietet außerdem kostenlose Workshops zur Berufswahl (Anmeldung erforderlich), Informationsveranstaltungen zur Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) und ein fortlaufendes Veranstaltungsprogramm, das auf die Bedürfnisse im Médoc zugeschnitten ist.

