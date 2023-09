Repair Café – La Sorga Pôle de l’aiguillonne Lacanau, 7 octobre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Un Repair Café, c’est un repère de bricoleurs (et bricoleuses), les uns chevronnés, les autres débutants mais désireux de progresser. L’objectif est de réparer des objets de toutes sortes pour leur donner une seconde vie. Derrière cette belle action, un esprit de convivialité et de solidarité puisque tout le monde se donne astuces et coup de main pour réaliser des prouesses de bricolage..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:30:00. .

Pôle de l’aiguillonne

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A Repair Café is a place for do-it-yourselfers, some experienced, others beginners who want to progress. The objective is to repair objects of all kinds to give them a second life. Behind this beautiful action, a spirit of conviviality and solidarity since everyone gives each other tips and a helping hand to achieve DIY feats.

El Repair Café es un lugar para los aficionados al bricolaje, algunos experimentados y otros principiantes que quieren mejorar. El objetivo es reparar objetos de todo tipo para darles una segunda vida. Detrás de esta bella acción, un espíritu de convivencia y solidaridad, ya que todos se dan consejos y se echan una mano para conseguir hazañas de bricolaje.

Ein Repair Café ist ein Treffpunkt für Tüftler (und Tüftlerinnen), von denen die einen erfahren sind, die anderen Anfänger, die sich aber weiterentwickeln möchten. Ziel ist es, Gegenstände aller Art zu reparieren, um ihnen ein zweites Leben zu geben. Hinter dieser schönen Aktion steht ein Geist der Geselligkeit und Solidarität, da sich alle gegenseitig Tipps und Tricks geben und mithelfen, um handwerkliche Meisterleistungen zu vollbringen.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Médoc Atlantique