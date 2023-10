Repair Café et Repair Vélo Pôle de l’Aiguillonne Lacanau, 21 octobre 2023, Lacanau.

Repair Café et Repair Vélo Samedi 21 octobre, 10h00 Pôle de l’Aiguillonne

Réparons ensemble à Lacanau lors des Journées Nationales de la Réparation.

Un Repair Café est un atelier consacré à la réparation d’objets et organisé à un niveau local entre personnes qui habitent un même endroit.

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés.

Sont présents dans le Repair Café des bénévoles investis et passionnés qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines : vélos, électroménager, petit mobilier, couture…

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi, appareils électriques, meubles, bicyclettes, vaisselle, jouets, vêtements… Et on se met à l’ouvrage avec nos bricoleurs et couturières bénévoles.

Les bénéficiaires viennent avec des objets défectueux, les bénévoles tentent de réparer ou d’identifier la panne.

Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre.

Venez et essayez !

Pôle de l’Aiguillonne 3 rue de l’Aiguillonne 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

