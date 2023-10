Atelier cuisine organisé par La Sorga (sur réservation) Pôle de l’Aiguillone Lacanau, 17 octobre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Cédric, un bénévole de LA SORGA vous propose un atelier cuisine mensuel pour lequel 8 places sont disponibles – Tarif adhésion annuelle Sorga 8 euros + 5 euros par atelier. ».

2023-10-17 fin : 2023-10-17 13:00:00. .

Pôle de l’Aiguillone Rue de l’Aiguillonne

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cédric, a volunteer from LA SORGA offers a monthly cooking workshop for which 8 places are available – Sorga annual membership fee 8 euros + 5 euros per workshop »

Cédric, voluntario de LA SORGA, propone un taller de cocina mensual para el que hay 8 plazas disponibles – Abono anual Sorga 8 euros + 5 euros por taller »

Cédric, ein Freiwilliger von LA SORGA bietet Ihnen einen monatlichen Kochworkshop an, für den 8 Plätze zur Verfügung stehen – Preis Jahresmitgliedschaft Sorga 8 Euro + 5 Euro pro Workshop »

