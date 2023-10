Conférence : La vie rurale au XVe siècle en Chalosse Pôle de culture Labatut, 28 octobre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

L’atelier Histoire de l’association Trait d’Union à Labatut organise une conférence sur « La vie rurale au XVe siècle en Chalosse », présentée par Pascal et Maurice Gassie..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Pôle de culture

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The History workshop of the Trait d’Union association in Labatut is organizing a conference on « Rural life in Chalosse in the 15th century », presented by Pascal and Maurice Gassie.

El taller de Historia de la asociación Trait d’Union de Labatut organiza una conferencia sobre « La vida rural en Chalosse en el siglo XV », presentada por Pascal y Maurice Gassie.

Der Geschichtsworkshop des Vereins Trait d’Union in Labatut organisiert eine Konferenz zum Thema « Das Landleben im 15. Jahrhundert in Chalosse », die von Pascal und Maurice Gassie präsentiert wird.

