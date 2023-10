Atelier relaxation / peinture création libre Pôle de culture Labatut, 7 octobre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

L’association Trait d’Union à Labatut vous propose une séance de relaxation/méditation afin de réveiller la part créatrice en vous et favoriser le lâcher-prise. Elle sera suivie d’un atelier d’expression artistique vous permettant d’exprimer librement vos inspirations du moment !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

Pôle de culture

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Trait d’Union association in Labatut offers you a relaxation/meditation session to awaken your creative side and help you let go. It will be followed by an artistic expression workshop, allowing you to freely express your inspirations of the moment!

La asociación Trait d’Union de Labatut le propone una sesión de relajación y meditación para despertar su lado creativo y dejarse llevar. A continuación, tendrá lugar un taller de expresión artística en el que podrá expresar libremente sus inspiraciones actuales

Der Verein Trait d’Union in Labatut bietet Ihnen eine Entspannungs-/Meditationssitzung an, um den kreativen Teil in Ihnen zu wecken und das Loslassen zu fördern. Im Anschluss daran können Sie Ihre Inspirationen frei zum Ausdruck bringen!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans