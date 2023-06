Escape game Pôle de culture Labatut, 8 juillet 2023, Labatut.

Labatut,Landes

Hagrid, Gardien des clés de Poudlard, les a perdues pendant qu’il était au Chaudron Baveur!

Jeunes sorciers en vadrouille au Chemin de Traverse, êtes-vous prêts à l’aider? Pourrez-vous retourner à Poudlard?

6 personnes max par groupe, à partir de 8 ans

Inscription obligatoire.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 12:00:00. EUR.

Pôle de culture

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Hagrid, keeper of the Hogwarts keys, has lost them while at the Cauldron!

Young wizards wandering the Chemin de Traverse, are you ready to help him? Can you make it back to Hogwarts?

6 people max per group, ages 8 and up

Registration required

Hagrid, guardián de las llaves de Hogwarts, ¡las ha perdido mientras estaba en el Caldero!

Jóvenes magos que vagáis por la Encrucijada, ¿estáis preparados para ayudarle? ¿Seréis capaces de volver a Hogwarts?

máximo 6 personas por grupo, a partir de 8 años

Inscripción obligatoria

Hagrid, der Hüter der Schlüssel von Hogwarts, hat sie während seines Aufenthalts im Kessel verloren!

Seid ihr bereit, ihm zu helfen, wenn ihr als junge Zauberer auf dem Querweg unterwegs seid? Kannst du nach Hogwarts zurückkehren?

max. 6 Personen pro Gruppe, ab 8 Jahren

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans