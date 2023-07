Initiation à la pelote basque : « Les frontons s’installent aux archives, venez taper la pelote ! » Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Initiation à la pelote basque : « Les frontons s’installent aux archives, venez taper la pelote ! » Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne, 17 septembre 2023, Bayonne. Initiation à la pelote basque : « Les frontons s’installent aux archives, venez taper la pelote ! » Dimanche 17 septembre, 14h00 Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Gratuit. Entrée libre. Les frontons s’installent aux archives, venez taper la pelote !

Venez profiter d’une initiation aux différentes spécialités de pelote, avec un animateur sportif, sur fronton mobile. Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 03 93 93 http://archives.le64.fr Le pôle d’archives de Bayonne et du Pays Basque est un site des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Ouvert au public depuis 2010, il a pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents d’archives du Pays basque. Ligne de bus 6 TXik-Txak, arrêt Poydenot/Camp de prats. Parking souterrain gratuit. Accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

