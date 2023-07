Visite des archives et découverte des 4 missions de l’archiviste : « Dans les coulisses des archives » Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Visite des archives et découverte des 4 missions de l’archiviste : « Dans les coulisses des archives » Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne, 17 septembre 2023, Bayonne. Visite des archives et découverte des 4 missions de l’archiviste : « Dans les coulisses des archives » Dimanche 17 septembre, 14h00 Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 personnes. Venez découvrir ce qui se cache derrière la boîte en pierres rouges et comment les archivistes œuvrent à la collecte, au classement, à la conservation et à la communication des documents qui y sont conservés. Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 03 93 93 http://archives.le64.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 03 93 93 »}] Le pôle d’archives de Bayonne et du Pays Basque est un site des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Ouvert au public depuis 2010, il a pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents d’archives du Pays basque. Ligne de bus 6 TXik-Txak, arrêt Poydenot/Camp de prats. Parking souterrain gratuit. Accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 ©JM Decompte Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pôle d'archives de Bayonne et du Pays basque Adresse 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Pôle d'archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne

Pôle d'archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/