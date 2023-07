Fabrication de mini xare et exposition de matériel : « Artisanat et Patrimoine Pelote » avec l’intervention de Jakes Saldubehere Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne, 17 septembre 2023, Bayonne.

Fabrication de mini xare et exposition de matériel : « Artisanat et Patrimoine Pelote » avec l’intervention de Jakes Saldubehere Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Gratuit. Sur inscription. Nombre de place limité à 10 personnes par atelier. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents pendant l’atelier.

Les personnes inscrites recevront une fiche de fabrication ainsi que le matériel suivant :

– Un cadre de mini-X en rotin déjà terminé et prêt à être tressé.

– Une longueur de tige de rotin à mettre en forme à domicile. La mise en forme sera démontrée au moins deux fois.

– Deux ensembles de plusieurs longueurs de ficelles de coton destinées au tressage : un ensemble à utiliser sur place lors de l’atelier, et un ensemble pour reproduire le tressage chez soi après le séchage du cadre de rotin mis en forme à domicile.

Le tout public de passage, mais non inscrit, pourra assister aux ateliers, visualiser le matériel d’exposition du stand et participer à l’animation en posant des questions sur l’atelier, l’exposition et la pelote basque en général. Des documents écrits seront disponibles sur place, ainsi que des flyers pour les curieux.

Pôle d'archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le pôle d'archives de Bayonne et du Pays Basque est un site des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Ouvert au public depuis 2010, il a pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents d'archives du Pays basque. Ligne de bus 6 TXik-Txak, arrêt Poydenot/Camp de prats. Parking souterrain gratuit. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

