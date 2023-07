Animations pour scolaires en lien avec la pelote basque Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Bayonne, 15 septembre 2023, Bayonne.

Animations pour scolaires en lien avec la pelote basque Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque Gratuit. Sur inscription. Deux classes de cycle 3. 30 élèves maximum par classe.

Place aux scolaires !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les archives de Bayonne et du Pays basque accueillent 2 classes de cycle 3.

Au programme :

– Visite guidée de l’exposition « Jo artxiboa ! » accompagnée d’un livret pédagogique autour des documents et des objets présentés.

– Initiation à la pelote assurée par deux animateurs, dont un éducateur du comité territorial Pays basque de pelote.

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque 39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 03 93 93 http://archives.le64.fr [{« type »: « email », « value »: « arch-bay@le64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 03 93 93 »}] Le pôle d’archives de Bayonne et du Pays Basque est un site des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Ouvert au public depuis 2010, il a pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents d’archives du Pays basque. Ligne de bus 6 TXik-Txak, arrêt Poydenot/Camp de prats. Parking souterrain gratuit. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

©Fédération française de pelote basque